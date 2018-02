Atacante Trezeguet é suspenso por três partidas na Itália O atacante franco-argentino David Trezeguet, da Juventus, foi suspenso neste domingo por três partidas após agredir um adversário, anunciou a comissão disciplinar da Federação Italiana de Futebol. O jogador de 29 anos foi suspenso após dar uma cotovelada no rosto do jogador Fabiano Santacroce, na partida que o Brescia venceu a Juventus por 3 a 1 neste sábado. Trezeguet foi acusado de comportamento violento depois de análises feitas através de imagens de vídeo. Mesmo com a derrota para o Brescia (sua segunda na competição), a ´Velha Senhora´ continua líder absoluta da segunda divisão do Campeonato Italiano.