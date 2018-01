Atacante troca Araras pela Dinamarca O atacante do União São João, Galvão, de apenas 20 anos, acertou sua transferência para o Aalborg, da Dinamarca. O jogador também interessava ao Corinthians. Os valores da negociação não fora revelados, mas girariam em torno de US$ 300 mil. Galvão foi revelado nas categorias de base do próprio União e se destacou em 2002, ao ser artilheiro do time no Campeonato Brasileiro da Série B, com 12 gols, e marcar 17 vezes no Campeonato Paulista Sub-20. O jogador viajou para a Dinamarca, terça-feira, acompanhado do presidente do União São João, José Mário Pavan, para assinar o contrato.