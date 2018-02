Atacante troca Rio Branco pela Coréia Após se tornar a quarta força do futebol mundial, com a campanha na Copa de 2002, a Coréia do Sul passou a investir muito no futebol. E o mercado brasileiro tem sido alvo do assédio sul-coreano. Na semana passada foi Dodô, que acertou contratou milionário. Agora, o atacante Marcelo Carioca, do Rio Branco, também definiu sua transferência: vai jogar no Chunnan Dragons. Marcelo Carioca rescindiu seu contrato com o Rio Branco, apesar do clube não estar interessado em dispensá-lo no meio da disputa do rebolo do Campeonato Paulista. O time de Americana está na 8ª colocação do torneio, com apenas três pontos ganhos, e corre grande risco de cair para a Série A2. Além de Marcelo Carioca e Dodô, outros jogadores do País estão se aventurando na Coréia. Magno Alves, do Fluminense, foi para Chombuk Hyundai Motors. Já o atacante Jabá, revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado no Coritiba, é o reforço do Chunnan Dragons para a disputa da Liga Sul-Coreana, que começa no próximo dia 23 de março.