Atacante ucraniano está fora da Copa por causa de lesão A seleção da Ucrânia perdeu um de seus principais jogadores para o confronto contra a Itália, nesta sexta-feira, em Hamburgo, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo. O atacante Andrei Voronin sofreu uma lesão muscular numa coxa durante a partida contra a Suíça, na segunda, pelas oitavas, e como precisará de três semanas para a recuperação, não terá mais condições de jogar a seqüência do Mundial da Alemanha. "Andrei está muito triste, já que o Mundial acabou para ele. A partir de agora ele deverá entrar em repouso por alguns dias", disse Igor Mirochnichenko, assessor de imprensa da seleção ucraniana, que disputa uma Copa do Mundo pela primeira vez na história. Apesar de não poder mais ajudar seus companheiros dentro de campo, Voronin prometeu que continuará concentrado com a seleção em Postdam e acompanhará a partida contra a Itália do banco de reservas.