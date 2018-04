Atacante uruguaio perto do Corinthians Santiago Silva, atacante uruguaio de 21 anos, é o reforço que o Corinthians vai apresentar, no máximo até amanhã. "El Tanque", como é conhecido no Uruguai, jogou no Defensor ano passado. Marcou oito gols, sendo sete pelo Campeonato Uruguaio e um pela copa Libertadores da América. Em 2000, Santiago Silva marcou oito gols pelo pequeno river Plate, do Uruguai. No final de 2001, Santiago Silva foi vendido ao Chievo Verona. No clube italiano - que foi sensação no início do Campeonato Italiano desse ano, mas entrou em queda livre -, "El Tanque" está na reserva. Leia mais no Jornal da Tarde