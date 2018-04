Atacante Val Baiano rescinde contrato com o Barueri O Barueri perdeu mais um titular para a disputa do Campeonato Paulista. Depois da saída de oito jogadores ao fim do Brasileirão, a diretoria confirmou que o atacante Val Baiano, vice-artilheiro da competição, com 17 gols, deixou o clube nesta sexta-feira.