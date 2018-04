Atacante Willian José é esperado segunda-feira no Santos

SANTOS - Sem espaço no time do Grêmio, o atacante Willian José está acertando sua transferência para o Santos. Pedido pelo técnico Muricy Ramalho, o jogador de 21 anos é esperado na segunda-feira no CT Rei Pelé, para realizar exames médicos e assinar contrato com o novo clube.

No final do ano passado, quando acabou seu vínculo com o São Paulo, Willian José esteve perto de fechar com o Santos. Mas o Grêmio entrou na negociação e acabou ficando com o atacante. Agora, ele finalmente deve vestir a camisa santista.

No Grêmio, Willian José teve poucas chances com o técnico Vanderlei Luxemburgo, principalmente depois da contratação do atacante argentino Barcos, que veio do Palmeiras no começo de fevereiro. A saída, então, foi procurar outro clube, reativando o interesse do Santos.

A diretoria do Santos ainda não confirma a contratação de Willian José, porque faltam alguns detalhes na negociação e a assinatura do contrato. Mas a chegada do atacante já é dada como certa, para disputar com Miralles e André a vaga de companheiro de Neymar no ataque.

Além de Willian José, a diretoria santista está negociando outros reforços para a sequência da temporada. O Santos não revela nome ou posição dos jogadores pretendidos, mas foi buscar alguns destaques dos times do interior durante a disputa do Paulistão.