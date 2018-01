Atacantes brigam por vaga no Botafogo A comissão técnica do Botafogo estava aliviada com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, alcançada com o empate por 0 a 0 com o Alegrense-ES. Nessa partida, o técnico Abel Braga testou os atacantes Felipe e Taílson ao lado de Dodô. A partir de agora, a disputa pela vaga de titular será acirrada. Taílson marcou dois gols na vitória por 5 a 1 contra o Etti Jundiaí, pela última rodada do Torneio Rio-São Paulo, e atuou muito bem quando substituiu Felipe no segundo tempo da partida contra o Alegrense. O atacante, porém, acha muito difícil ser o titular no jogo de domingo, contra o Bangu. "Acho difícil que eu comece jogando. O Felipe jogou muito bem contra o Alegrense", afirmou o jogador. Ele ainda disse que a disputa pela vaga é sadia, porque tanto titulares quanto os reservas, estão muito unidos. "Se o Felipe estiver jogando vou torcer muito por ele, porque sei que ele faria o mesmo por mim", concluiu Taílson. Sobre a partida, Taílson elogiou os companheiros dizendo que a equipe soube usar o regulamento para obter a classificação. "Tentamos vencer o jogo, mas chegou um determinado momento em que não valia mais a pena correr riscos", contou o jogador.