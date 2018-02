Atacantes desencantam e Corinthians vence a segunda O torcedor do Corinthians pode acreditar que o time vai brigar pelo título de campeão paulista. Neste domingo, venceu o São Bento por 4 a 2, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), sua segunda vitória seguida na Série A-1, e com gols de atacantes: dois de Jailson e um de Christian, com Marcelo Mattos completando. Apesar dos problemas que a equipe tem passado, o retrospecto é positivo: são 11 jogos invicto - desde o ano passado - e a briga direta pela liderança, pois está com seis pontos (100% de aproveitamento). O time de Sorocaba, por outro lado, só acumula problemas, pois tem duas derrotas. Assim como na partida anterior, contra a Ponte, o começo do Corinthians foi forte. E desta vez com gol: logo aos três minutos, Jailson desencantou. Ele driblou o marcador e chutou meio torto, mas contou com o desvio no pé da defesa para a bola entrar. O time alvinegro continuou pressionando e teve outras chances. Mas, aos 26 minutos, o São Bento, que só chegava na bola parada, empatou. Foi quase um escanteio a falta batida na direita, com Cléber marcando de cabeça. A partir daí, a impressão foi de que todos queriam o fim do primeiro tempo, que ficou no 1 a 1. A pressão corintiana voltou no segundo tempo. E outra vez foi fulminante: a 1 minuto, num escanteio batido por Roger, Christian fez seu primeiro gol com a camisa corintiana, de cabeça. A vantagem e o domínio se acentuaram. Só que, aí, o técnico Emerson Leão quase se deu mal. Ele tirou Roger e colocou o zagueiro Gustavo (que estreou no time) em campo, para reforçar a marcação e colocar o time para jogar nos contra-ataques. No minuto seguinte, aos 19, Roberto Santos, de cabeça, aproveitando escanteio, empatou o jogo. Sua estrela, porém, foi mais forte e o Corinthians voltou à frente no placar aos 23: Edson arriscou o chute de fora, a bola bateu na defesa e sobrou para Jailson, que chutou no canto, na saída do goleiro Rafael. Além disso, colocou Wilson para corrigir o problema e o time alvinegro, com a expulsão de Everton, passou a dominar. Mais chances surgiram e o time, que reclamou de um pênalti não marcado, teve outro depois, sofrido por Gustavo. Marcelo Mattos bateu forte, no alto, e garantiu a ótima vitória fora de casa. O próximo adversário do Corinthians é o Juventus, na quarta-feira, no Pacaembu. Já o São Bento tentará sua primeira vitória contra o América, no mesmo dia, só que em São José do Rio Preto. Ficha técnica: São Bento 2 x 4 Corinthians São Bento - Rafael; Baugarter (Emerson), Rogélio, Cléber e Vanderson; Everton, Alemão (Ferdinando), Tiago Almeida e Michel; Roberto Santos e David (Sérgio Junior). Técnico: Freddy Rincón. Corinthians - Marcelo; Rosinei, Marinho (Wilson), Betão e Edson; Marcelo Mattos, Magrão, Elton (Daniel) e Roger (Gustavo); Jailson e Christian. Técnico: Emerson Leão. Gols - Jailson, aos 3, e Cléber, aos 26 minutos do primeiro tempo; Christian, a 1, Roberto Santos, aos 19, Jailson, aos 23, e Marcelo Mattos (pênalti) aos 42 minutos do segundo tempo. Juiz - Élcio Paschoal Borborema. Cartão amarelo - Gustavo, Cléber e Roberto Santos. Cartão vermelho - Everton. Público e Renda - Não disponível. Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).