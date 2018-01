Atacantes disputam vaga na Lusa O técnico Luiz Carlos Martins vai ser obrigado a mudar o time da Lusa para o duelo de quarta-feira diante do Marília, no Canindé. Ricardo Lopes recebeu terceiro cartão amarelo e está suspenso. Élder e Alex Alves lutam pela vaga. ?Uma perda importante. Gostei do Lopes, jogador dinâmico, de pulmão,? disse Martins.