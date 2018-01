Atacantes podem desfalcar o Cruzeiro O técnico do Cruzeiro Paulo César Carpegiani ainda não definiu o time que entra em campo no próximo domingo, contra o Colo Colo, do Chile, pela segunda rodada do Grupo C da Copa Mercosul. Os atacantes Oséas, com dores na coxa direita, e Leonardo, que levou uma forte pancada no tornozelo direito, numa disputa com o atacante Edmundo, não participaram do coletivo desta sexta-feira e ficaram fazendo tratamento no Departamento Médico. Caso não reúnam condição até domingo, eles serão substituídos por Alê e Adriano Chuva, dupla de ataque utilizada por Carpegiani no treinamento desta sexta-feira. O técnico não poderá contar Edmundo e com o volante colombiano Rincón. Os dois foram expulsos na derrota para o Independiente, em Buenos Aires, na estréia da equipe mineira na competição sul-americana. Carpegiani vai adotar o esquema 3-5-2 , colocando em campo três zagueiros - Luisão, Cris e João Carlos. A provável equipe que enfrenta os chilenos no domingo será formada por André; Luisão, Cris, João Carlos; Neném, Marcus Vinícius, Ricardinho, Sérgio Manoel e Sorín; Oséas (Adriano Chuva), Leonardo (Alê).