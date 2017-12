Atacantes são a esperança do Equador Além da correria, dos 2.860 metros de altitude e do apoio maciço de sua torcida, o Equador quer utilizar uma outra arma para vencer o Brasil nesta quarta-feira à noite: a dupla de ataque Kaviedes e Delgado, que, pela primeira vez, atuarão juntos desde que ajudaram a sua seleção a se classificar para a Copa do Mundo de 2002, na Coréia do Sul e no Japão. Os donos da casa estão em quarto lugar na classificação, com 13 pontos. "A chave para que a gente tenha chances de superar o Brasil é não deixar que eles mantenham a posse de bola", diz o técnico Luis Fernando Suárez. E, para evitar isso, o treinador conta com muita disposição no meio-de-campo e saída rápida para o ataque. Os responsáveis por isso serão Edwin Tenorio, Edison Méndez e Patricio Urrutia. "Não podemos dar nenhum espaço a eles, porque são capazes de definir uma jogada de qualquer forma, de qualquer lugar. Para o Brasil não se pode dar a bola, porque senão você se complica. Eles estão acostumados a ser os protagonistas", comenta o zagueiro Iván Hurtado, empolgado, porque esteve na vitória equatoriana contra o Brasil (1 a 0), nas Eliminatórias para 2002. "Foi um dia muito especial para a gente. Me lembro muito bem do povo comemorando aquele resultado. Ganhar do Brasil não tem preço." O fator campo tem pesado demais na campanha da seleção equatoriana. Todos os pontos (13) dos 18 possíveis foram conquistados dentro de sua própria casa.