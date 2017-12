Atacar ou defender: dúvida do Juventude Luciano Ratinho ou Raone, no meio-campo, é a dúvida do técnico do Juventude, Raul Plassmann, para a partida deste sábado, contra o São Caetano, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O confronto começa às 18h, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. A definição dependerá da escalação do São Caetano. Plassmann afirma que, como a equipe paulista mudou de técnico, vai esperar até pouco antes do início do jogo para decidir quem começa. Se optar por Ratinho, o Juventude ganha mais força no ataque, enquanto Raone representa um pouco mais de cuidado defensivo, pois atua como volante e lateral. Raone e Marcelo são os jogadores que estão de volta após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já o meia Hugo está fora pelo mesmo motivo, e a dúvida do técnico é justamente sobre quem será o seu substituto. No restante, o Juventude vai manter a base dos últimos jogos, com predomínio dos chamados pratas da casa. Para o returno, o grupo recebeu uma série de reforços, como os meias Léo Inácio e Donizete Amorim e o atacante Leonardo Manzi, que darão mais alternativas ao técnico. Com isso, o clube espera fugir do grupo dos últimos colocados e fazer uma campanha mais tranqüila.