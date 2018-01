Ataíde afirma que Juan Carlos Osorio vai ficar no São Paulo

O vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro, disse nesta terça-feira ter ouvido do técnico Juan Carlos Osorio a confirmação de que vai continuar no clube. O colombiano recebeu sondagens para dirigir a seleção mexicana, mas segundo o dirigente, vai continuar o trabalho na equipe do Morumbi.

"Eu lhe garanto, pelo que ele me disse, e eu tenho que acreditar na palavra dele, é que ele continuará no São Paulo. Ele já me disse, olho no olho, que ele não tem proposta do México", contou Ataíde em entrevista ao canal SporTV. O dirigente foi um dos responsáveis por ir à Colômbia contratar o treinador em maio, quando Osorio ainda dirigia o Atlético Nacional, de Medellín.

O colombiano tem contrato com o São Paulo até o fim de 2017. "Vamos torcer para que fique conosco e acreditar na palavra dele", comentou. "Não há nada que me faça achar que ele sairá do São Paulo", afirmou Ataíde. Osorio assumiu o cargo em 1º de junho e trouxe dois auxiliares para compor a comissão técnica: Luis Pompilio Paes e Jorge Enrique Goméz.

Ataíde contou que inclusive já trabalha para buscar reforços pedido pelo técnico para 2016. Segundo o dirigente, são jogadores brasileiros e que atuam em clubes do País. "Será uma decepção para mim e todo mundo (se Osorio sair). Não só pelo técnico, mas pela palavra dele. Vamos torcer para que fique conosco e acreditar na palavra dele".

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas o clube admite que Osorio tem conduzido mal as informações sobre a negociação com o México. "Como ele está confirmando comigo que ele vai ficar, eu acho que ele vai ficar. Agora, está mal. Não entendo por que ele tem uma palavra comigo e outra com vocês da imprensa".