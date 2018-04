Ataíde se reúne com Muricy para cobrar melhorias no São Paulo

Em vez de reunião com o elenco do São Paulo, o vice-presidente de futebol do clube, Ataíde Gil Guerreiro, preferiu passar a tarde desta quinta reunido por mais de uma hora com a comissão técnica para discutir como fazer o time reagir depois da derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Apesar do longo encontro, o treinador Muricy Ramalho está mantido no cargo.

Em uma reunião no CT da Barra Funda o dirigente conversou com o técnico, o auxiliar Tata, o coordenador técnico Milton Cruz e o gerente de futebol Gustavo de Oliveira. O encontro havia sido prometido por Ataíde após o jogo, quando o dirigente se mostrou inconformado com a atuação do time e afirmou que faria uma conversa dura com a comissão.

O elenco, porém, foi poupado de broncas e se representou normalmente. Os jogadores titulares ficaram na piscina e os reservas fizeram um jogo treino contra a equipe sub-20 do clube. Muricy começou a acompanhar a atividade somente depois de deixar a reunião.