Atalanta avança na Copa da Itália A equipe do Atalanta avançou nesta quinta-feira para as quartas-de-final da Copa da Itália, ao empatar sem gols com o Bologna em casa. A partida de ida terminou com empate em 2 a 2. Com esse resultado, o Atalanta se transformou na sexta equipe classificada para as quartas-de-final do torneio, onde estão Roma, Brescia, Parma, Milan e Lazio. Inter e Udinese decidem ainda nesta quinta-feira mais uma vaga. A equipe da Udinese tem a vantagem por ter vencido a primeira partida por 2 a 1. A última vaga será preenchida com o vencedor do confronto entre Juventus x Sampdoria, que foi adiado para o dia 12 de dezembro.