Atalanta e Genoa empatam em 1 a 1 pelo Italiano

O resultado deixou as equipes no meio da tabela. O Genoa é o 13.º colocado, com 40 pontos, e volta a campo no domingo que vem para pegar o Bologna, em casa. Já a Atalanta aparece na 11.ª posição, com 47 pontos, e atua na segunda-feira que vem, diante da Juventus, em Turim.

Mesmo atuando fora de casa, o Genoa saiu na frente aos 27 minutos da primeira etapa, com De Ceglie. A Atalanta teve a chance do empate aos seis minutos do segundo tempo, quando Portanova cometeu pênalti e foi expulso, mas German Denis perdeu. Quando a derrota parecia certa, De Luca fez o seu e garantiu o empate.