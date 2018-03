Atalanta e Lazio vencem e seguem vivos na luta pelas competições europeias no Italiano

Contra equipes que lutam contra o rebaixamento à segunda divisão, Atalanta e Lazio não deram chances para o azar neste sábado e venceram os seus jogos pela 25.ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, ambos seguem vivos na luta pela classificação para alguma competição europeia - Liga dos Campeões ou Liga Europa - na próxima temporada.

A primeira equipe a entrar em campo foi a Atalanta, que em seu estádio, na cidade de Bérgamo, sofreu para derrotar o Crotone por 1 a 0 - com um gol de Andrea Conti, aos três minutos do segundo tempo. Com os três pontos, chegou a 48 e está na quarta colocação - que dá vaga na Liga Europa, mas só três pontos atrás do Napoli, que hoje iria para a Liga dos Campeões. Já os visitantes, com 13, estão cada vez mais perto da queda à Série B.

Na sequência, a Lazio viajou até a região da Toscana e derrotou de virada o Empoli por 2 a 1. Rade Krunic abriu o placar para os mandantes aos 22 minutos do segundo tempo, mas logo em seguida veio o empate com o centroavante Ciro Immobile. Keita fez o gol da vitória da equipe romana aos 35.

O triunfo levou a Lazio para 47 pontos, na quinta colocação. Hoje estaria na Liga Europa, mas esta posição pode ser perdida neste domingo se a Internazionale derrotar o Bologna, fora de casa. Já o Empoli, com 22 pontos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento e tem oito de vantagem para o Palermo.