Atalanta e Reggina farão ?jogo da morte? A Atalanta bateu a Roma por 2 a 1, fora de casa, neste sábado, pela última rodada do Campeonato Italiano, e agora vai disputar um rebolo com a Reggina (2 a 0 no Bolonha, também fora), para decidir quem irá fazer companhia a Torino, Como e Piacenza na Série B na próxima temporada. Ambas as equipes terminaram com 38 pontos. A campeã Juventus venceu o Chievo por 4 a 3. Com a derrota, o time de Verona perdeu a chance de ir à Copa da Uefa, já que a Udinese venceu a Lazio por 2 a 1 e terminou em sexto. A Inter é a vice-campeã: ficou no 2 a 2 com o Perugia e vai à Copa dos Campeões. Nos demais jogos, o Brescia empatou com o Modena por 2 a 2, o Como venceu o Torino por 1 a 0, o Parma derrotou o Empoli por 2 a 0, o Inter de Milão empatou com o Perugia por 2 a 2, o Piacenza bateu o Milan por 4 a 2.