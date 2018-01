Atalanta surpreende o Napoli, vence por 2 a 1 e avança à semi da Copa da Itália

A Atalanta surpreendeu e está nas semifinais da Copa da Itália pela primeira vez desde 1996, quando perdeu para a Fiorentina na decisão. Nesta terça-feira, em pleno estádio San Paolo, em Nápoles, o time de Bérgamo derrotou o Napoli, atual líder do Campeonato Italiano, por 2 a 1, pela partida única válida pelas quartas de final.

O adversário da Atalanta será definido nesta quarta-feira com o clássico entre Juventus e Torino, no Juventus Stadium, a partir das 17h45 (de Brasília). Os jogos das semifinais, em ida e volta, serão no próximo dia 31 e em 28 de fevereiro. O time de Bérgamo terá o mando de campo da segunda partida se o rival for o Torino. No caso de classificação da Juventus, o duelo decisivo será em Turim. O outro confronto que vale vaga na final será entre Lazio e Milan.

Os próximos compromissos de Atalanta e Napoli serão pela 20.ª rodada do Campeonato Italiano. Neste domingo, a equipe de Bérgamo enfrentará a Roma, no estádio Olímpico, em Roma. Os napolitanos jogarão contra o Verona, novamente em Nápoles. Coincidentemente, na rodada seguinte, marcara para o próximo dia 21, os dois times farão um duelo na casa da Atalanta.

Em campo, técnico Maurizio Sarri resolveu poupar alguns de seus titulares no Napoli. Os atacantes Mertens e Insigne e os volantes brasileiros Alan e Jorginho começaram no banco de reservas e isso comprometeu a atuação dos donos da casa. Contra uma Atalanta bem postada defensivamente, o time napolitano teve dificuldades para atacar e pouco incomodou o goleiro Berisha no primeiro tempo.

Depois do intervalo, nada mudou e a Atalanta aproveitou um de seus ataques para abrir o placar. Aos cinco minutos, o argentino Gomez avançou pela esquerda e cruzou para o centroavante dinamarquês Corneluis, que dominou no peito e chutou em cima da zaga. Na sobra, Castagne bateu firme e estufou as redes.

Logo na sequência, Mertens, Insigne e Alan entraram na partida, mas uma falha individual do zagueiro romeno Chiriches colcou tudo a perder. Aos 36 minutos, ele escorregou na dividida com Gomez e o argentino entrou livre na área. Aí bateu colocado, no alto, sem chances para o goleiro Sepé e fez o segundo gol da Atalanta.

Pouco depois, aos 40 minutos, Insigne levantou na área para Mertens e o belga nem precisou saltar para diminuir de cabeça. O gol deu nova esperança para os mandantes, mas o Napoli não teve força suficiente para empatar.