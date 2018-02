Atalanta vence Ascoli fora de casa pelo Campeonato Italiano Mesmo jogando fora de casa, o Atalanta não teve dificuldades para vencer o Ascoli por 3 a 1 pela 20.ª rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória, a equipe assume provisoriamente a quarta colocação do torneio com 27 pontos, um a mais que a Lazio, que jogará em casa, neste domingo, contra o Milan. O Ascoli continua em último lugar somando apenas nove pontos. Os gols saíram somente no segundo tempo. Aos seis minutos, Zampagna abriu o placar para os visitantes e Paolucci empatou aos 28. No final da partida, Silva colocou o Atalanta na frente aos 39 minutos e Doni fechou o placar para os visitantes aos 41. No outro jogo deste sábado, o Palermo empatou fora de casa com a Reggina e permanece na terceira colocação do Italiano, agora com 39 pontos. A Reggina continua na 18.ª posição com 13. A rodada se completa neste domingo com os seguintes jogos: Siena x Chievo, Udinese x Messina, Catania x Cagliari, Empoli x Sampdoria, Inter de Milão x Fiorentina, Livorno x Roma, Parma x Torino e Lazio x Milan. Atualizado às 19h23