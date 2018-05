Atalanta vence, avança às oitavas de final e terá a Juventus como rival

Teve sequência nesta quarta-feira a quarta fase da Copa da Itália, a segunda competição de clubes mais importante do país. Nela, oito duelos com times da primeira e da segunda divisão definem os rivais das oito melhores equipes da última edição do Campeonato Italiano na fase de oitavas de final. No jogo de maior destaque, a Atalanta bateu o Pescara por 3 a 0, em Bérgamo, e agora terá pela frente a Juventus.

Surpresa no Campeonato Italiano - está na quinta colocação, disputando vaga em competições europeias -, a Atalanta mostra força também na Copa da Itália. Para vencer o Pescara, que está na zona de rebaixamento, a equipe da casa contou com os gols de Cristian Raimondi, Alberto Grassi e Aleksandar Pesic. O duelo contra a Juventus será no início de janeiro, no Juventus Stadium, em Turim.

Quem também se classificou com uma vitória por 3 a 0 foi a Sampdoria, que não teve trabalho contra o Cagliari, em Gênova. Os gols foram marcados por Patrik Schick (duas vezes) e por Ricardo Alvarez. Nas oitavas de final, o adversário será a Roma, no estádio Olímpico, na capital italiana.

Com mais sofrimento, o Spezia, da segunda divisão, foi a zebra do dia ao eliminar o Palermo, mesmo jogando na Sicília. No tempo normal e na prorrogação, nada de gols. Na disputa por pênaltis, o time visitante foi melhor e ganhou por 5 a 4. Agora, o próximo rival será o Napoli, no estádio San Paolo, em Nápoles.

Nesta quinta-feira, mais dois jogos para encerrar a fase: Genoa x Perugia (adversário da Lazio nas oitavas de final) e Bologna x Verona (rival da Internazionale).