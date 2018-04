Ataque: a dúvida no Cruzeiro O técnico Marco Aurélio só irá anunciar nos vestiários do Mineirão, momentos antes do jogo, o ataque do time do Cruzeiro que enfrenta o Goiás, nesta quarta-feira, às 16h30, na partida de volta pela Copa Sul-Americana. O primeiro jogo terminou empatado em 2 a 2 e um novo empate levará a decisão para os pênaltis. Guilherme e Fred, que marcaram os gols do Cruzeiro na derrota em casa para o Atlético-PR (4 a 2), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, brigam pela camisa nove. Fred tem a preferência da torcida, que chamou o treinador de burro por tê-lo escalado somente no segundo tempo da partida. Guilherme rebateu de forma provocativa a manifestação dos torcedores a favor do ex-atacante do América-MG. "Eu peguei uma vez na bola e fiz o gol", disse o atacante. Já Fred procurou ser diplomático. "O Cruzeiro é um grupo, e quem estiver no jogo vai dar o máximo". "O Fred e o Guilherme são jogadores interessantes, confiamos e precisamos dos dois", observou Marco Aurélio, sem revelar quem será o companheiro de Jussiê. Há mais de 40 dias o time mineiro não conquista uma vitória no Mineirão. A última foi sobre o Flamengo, no dia 11 de agosto, pelo Brasileirão.