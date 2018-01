Ataque brilha e Paris Saint-Germain volta a vencer no Francês Após dois empates seguidos, o Paris Saint-Germain voltou a vencer no Campeonato Francês nesta terça-feira. Para tanto, contou com a inspiração do seu ataque para vencer o Guingamp por 3 a 0. Pastore, Di María e Ibrahimovic foram os responsáveis pelo triunfo, diante da torcida parisiense.