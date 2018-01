Ataque da Inter-SP deve ter mudanças O ataque da Inter de Limeira para o jogo de sábado contra a Matonense deve sofrer mudanças. Insatisfeito com o rendimento de seus jogadores, o técnico Luiz Carlos Ferreira garantiu nesta quinta-feira que vai fazer as alterações, porém, não vai anunciar antes do jogo. "Ainda estou estudando as opções que tenho no elenco e vamos aguardar. Afinal, o time precisa vencer e vai conseguir", afirma o treinador. De todos os atacantes que compõem o elenco da Inter, a melhor dupla até o momento foi Paulinho e Lúcio. Juntos eles marcaram 12 dos 23 gols da Inter. O problema é que nos últimos jogos o rendimento de ambos foi abaixo do esperado. Mas a mudança ofensiva não significa que somente o ataque pode ter novidade. A mudança também pode ocorrer no meio-campo, já que o meia Caio está contundido e vetado pelo departamento médico. Em seu lugar entraria o atacante Dudu e o time teria três atacantes. Com 15 pontos e ocupando a 14ª colocação, a Inter de Limeira precisa vencer a Matonense para escapar do rebaixamento. Se empatar, dependerá dos resultados dos adversários para saber se continuará ou não na divisão principal do futebol paulista. O jogo, que será no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, está marcado para as 16 horas.