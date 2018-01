Ataque de Leão contrasta gerações Meados da década de 80. Ewerthon era criança e ainda não sonhava em jogar futebol. Romário já começava a despontar como um craque do futebol brasileiro. "Eu era fã do Romário desde pequenininho", lembra o atacante corintiano. Uma década e meia mais tarde se passou e os dois jogarão lado a lado no ataque da seleção, nesta quarta-feira, contra o Peru, no Morumbi, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. "É uma honra jogar com o melhor atacante do mundo." Ewerthon, 19 anos, o mais novo do time de Leão, está começando a carreira e marcou poucos gols como profissional. No início do ano, brilhou no Sul-Americano Sub-20 defendendo o Brasil. Terminou como artilheiro da competição, com 6 gols. Romário, aos 35, o mais velho, está prestes a pendurar a chuteira, embora ainda tenha vontade de disputar a Copa de 2002. Já balançou as redes quase 800 vezes. O contraste de gerações não prejudicou o desempenho dos dois no primeiro coletivo da equipe para o jogo com o Peru. "Logo no início, o Romário me falou para jogar dos dois lados, sem medo, e atuar como no Corinthians." O corintiano entendeu o recado, logo deixou a timidez de lado, natural para um estreante de seleção, e, depois de receber um passe do Baixinho, marcou o gol da vitória dos titulares sobre os reservas por 1 a 0. "Antes de a bola chegar, o Romário já sabe o que fazer; é fácil jogar do seu lado." Ewerthon teve seu bom trabalho no Corinthians reconhecido e foi premiado com a confirmação do técnico Emerson Leão como titular da equipe, desbancando o experiente Edílson e França. E ainda recebeu elogios de um ídolo, justamente o parceiro de ataque. "Ele é muito veloz e cai pelos dois lados", comentou, lembrando que os dois conseguiram fazer quatro tabelas. Romário acredita que, se ambos repetirem o mesmo desempenho do treino, Ewerthon terá uma grande estréia pela seleção brasileira. "Além de muito talento, ele demonstrou que quer aproveitar a oportunidade."