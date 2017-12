Ataque deve ter Edílson e Rivaldo Rivaldo fez dupla com Edílson no ataque da seleção brasileira no bom coletivo realizado neste sábado, no Centro de Treinamento do Atlético-PR, em Curitiba, e tornou o time mais criativo e veloz. Foi mais uma pista do técnico Luiz Felipe Scolari de que o jogador do Barcelona atuará na frente contra o Paraguai, quarta-feira, possivelmente ao lado do atacante do Flamengo. Os dois foram companheiros no Palmeiras, em 1994, e já disputaram juntos uma partida pela seleção - no início deste ano, no empate por 3 a 3 com o México. Edílson lembrou que marcou um dos gols do Brasil nesse amistoso, após receber passe de Rivaldo. Ele também deixou claro que não haverá problema de entrosamento com o jogador do Barcelona, se a dupla for confirmada por Scolari. "Sabemos como joga o outro e temos uma longa amizade, isso facilita", explicou Edílson, depois de afirmar que seu relacionamento também anda em alta com o treinador, com quem se desentendera na final do Campeonato Paulista de 1999. "A cada dia, passo a admirá-lo mais." Rivaldo estava tão à vontade no treino que até arriscou uma "bicicleta" e quase marcou um belo gol. "Estou ansioso para chegar logo a hora do jogo", disse. "Sei que o momento é difícil, a situação da seleção é complicada e a vitória é fundamental." Apesar do posicionamento mais ofensivo, Rivaldo não vai ter contra o Paraguai a liberdade com que atua no Barcelona. Scolari pediu-lhe que ajudasse na marcação do meio-de-campo. Na segunda parte do treino coletivo, Rivaldo, cansado, deu lugar a Denílson, que fez dois gols da vitória de 4 a 1 dos titulares sobre os reservas. Edílson e Marcelinho Paraíba, que substituiu Leonardo no intervalo, marcaram os outros gols da equipe principal. Juninho Paulista descontou para os suplentes.