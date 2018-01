Ataque do Bota terá Almir e Alex Alves O amistoso desta sexta-feira entre Botafogo e Éverton, do Chile, às 23 horas (horário de Brasília), no estádio Sausalito, em Viña del Mar, vai servir para o técnico Paulo Bonamigo começar a definir a equipe para o Campeonato Carioca. Ele optou por escalar Almir ao lado de Alex Alves no ataque, já que Luís Cláudio sentiu dores no joelho esquerdo durante o treino de quinta. Feliz com a oportunidade de iniciar o confronto, Almir quer mostrar ao treinador que pode ser útil ao time em 2005. "Venho trabalhando forte. Quando volto de férias, perco a forma física, mas estou me dedicando aos treinamentos", disse o atacante. O Botafogo entra em campo com a seguinte formação: Jefferson; Rogério Souza, Scheidt, Rafael Marques e Marquinhos; Leandro Carvalho, Túlio, César Prates e Caio; Almir e Alex Alves.