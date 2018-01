Ataque do Botafogo preocupa Levir O técnico do Botafogo, Levir Culpi, comandou nesta terça-feira mais um treino da sua equipe, em Cordeiro, região serrana do Rio. Ele pôde contar com o meia Almir, recuperado de uma contusão no joelho. O treinador, porém, acha que o atleta ainda não está confiante para disputar uma jogada e o escalou no time reserva. "Ele sofreu uma entrada muito forte e vamos prestar atenção na sua recuperação. Temos bons jogadores na posição e não quero me precipitar", afirmou Levir. Para o ataque, diferentemente do meio-de-campo, o treinador considera a equipe carente. "Precisamos de reforços para essa posição. Por enquanto, teremos que fazer o melhor possível com o que temos", disse o treinador. O atacante Felipe está fazendo tratamento no joelho esquerdo e é dúvida para a estréia do Botafogo no Campeonato Estadual, contra o Bangu, domingo, em Moça Bonita. Falecimento - Faleceu nesta quarta-feira pela manhã Maria de Freitas, mãe do presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas. Ela já vinha enfrentando problemas de saúde há algum tempo e o enterro aconteceu às 17 horas, no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul.