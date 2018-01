Ataque do Botafogo preocupa Levir O baixo rendimento do ataque do Botafogo na segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro vem preocupando o técnico Levir Culpi. Apenas o atacante Leandrão assinalou um gol - na partida contra o Náutico, no Recife - dos nove feitos pelo time alvinegro nesta fase do campeonato. Na primeira etapa do treino, o treinador optou por escalar a equipe sem novidades. O resultado foi um empate: 2 a 2, com dois gols do meia Camacho para o time titular. Almir e Daniel descontaram. Já no segundo tempo, Levir resolveu alterar o esquema tático do time, passou do 4-4-2 para o 3-5-2. Ele pôs o lateral-esquerdo Daniel e o meia Almir no lugar de Jorginho Paulista e do atacante Dill. Com isso, alterou a função tática dos laterais que passaram a exercer função de ala na equipe. Porém, a mudança não surtiu efeito e tampouco agradou o treinador.