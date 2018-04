Ataque do Cruzeiro turbina média de gols da primeira rodada do Brasileirão

SÃO PAULO - A goleada por 5 a 0 do Cruzeiro sobre o Goiás ajudou a turbinar a média de gols da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No total, 26 gols foram marcados nos dez primeiros jogos da competição, fazendo com que a média de 2,6 por partida seja a maior para a primeira rodada dos últimos três anos.

Os números, porém, não chegam a empolgar. Do total de gols marcados no final de semana, 50% deles foram anotados em apenas três partidas: além dos cinco da goleada do Cruzeiro, os confrontos Vitória 2 a 2 Internacional e Criciúma 3 a 1 Bahia encerraram com quatro gols cada um.

Na outra ponta, o empate em 0 a 0 entre Santos e Flamengo, a vitória do Vasco (1 a 0 sobre a Portuguesa) e o empate em 1 a 1 entre Corinthians e Botafogo, puxaram a média de gols para baixo.

O desempenho das artilharias também fica aquém do esperado se forem considerados os números ao final de cada competição. Desde 2003, quando foram adotados os pontos corridos, em apenas duas ocasiões foram anotados menos de 2,6 gols por partida. A primeira vez foi no Brasileirão de 2010, com 2,57; e a segunda foi na edição do ano passado, que encerrou com 2,47 tentos por jogo.

Se forem consideradas todas as edições do Brasileirão, a maior média de gols na história também foi registrada na era dos pontos corridos. Em 2005, as redes balaçaram em média 3,13 vezes por jogo. O pior desempenho foi visto na edição de 1987, com 1,8 gol por jogo.

RESULTADOS

Vasco 1 a 0 Portuguesa

Vitória 2 a 2 Internacional

Corinthians 1 a 1 Botafogo

Grêmio 2 a 0 Náutico

Ponte Preta 0 a 2 São Paulo

Criciúma 3 a 1 Bahia

Santos 0 a 0 Flamengo

Fluminense 2 a 1 Atlético-PR

Cruzeiro 5 a 0 Goiás

Coritiba 2 a 1 Atlético-MG