Ataque do Fla faz Abel perder a paciência O técnico do Flamengo, Abel Braga, perdeu a paciência com os atacantes da equipe e Rafael Gaúcho deverá ser escalado entre os titulares para a partida de volta, contra o Tupi-MG, pela Copa do Brasil, na próxima semana. Há mais de um mês, os atacantes titulares Jean e Diogo, não marcam gols. Nesta sexta-feira, Jean argumentou que não está marcando gols porque, além de estar em uma má fase, o meio-de-campo não está conseguindo fazer ?a bola chegar ao ataque?. A afirmação do atleta irritou o técnico do Flamengo que não o deixou sem resposta. ?O jogador, quando está sem fazer gols, arruma desculpa até na avó que está em casa com dor-de-dente?, afirmou Braga. ?Quer dizer que os laterais estão mais próximos do gol do que eles, os atacantes??