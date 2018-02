Ataque do Grêmio terá volta de Marcel O meia Marcel deverá voltar a ser titular contra o Náutico, no sábado, no estádio Olímpico, após ficar por duas rodadas na reserva. Ele retornará em outra posição, contudo, formando dupla de ataque com Ricardinho, já que o jovem Anderson está recuperado de lesão no tornozelo direito e reassume a posição no meio-de-campo.