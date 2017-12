Ataque do Guarani muda nome no Rio Catatau virou Herbet e Roncatto somente Evandro. Em princípio, parece apenas uma troca de nomes, mas acabou muito valorizada pelo técnico Jair Picerni, do Guarani, como uma maneira de confundir a marcação do Botafogo, neste sábado, às 16 horas , em Niterói, pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois foram destaques na surpreendente vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 0, na última rodada. "Estes meninos chamaram a atenção e vamos trocar os nomes, mudar um pouco o posicionamento deles em campo e tentar surpreender o adversário", diz Jair Picerni. Catatau ganhou o apelido na sua infância, na cidade de Macedônia, quando era o menorzinho da turma e a camisa ficava sempre sobrando em seu corpo. Evandro é Roncatto desde o nascimento, seu nome de família. "Acho que tanto faz um nome ou outro. Só quero mesmo é marcar gols", diz Evandro, que só fez dois no campeonato. A principal arma para surpreender o time carioca será a mesma usada no Parque Antártica. O técnico faz uma nova aposta na velocidade para chegar ao gol adversário, dando moral para os jogadores revelados no clube. Para esta partida, por exemplo, estão escalados quatro jogadores com 18 anos. Além do zagueiro João Leonardo e dos atacantes Herbet "Catatau" e Evandro "Roncatto", agora o time conta com Mariano, lateral-direito de origem mas improvisado na esquerda na vaga de Patrick, suspenso com três cartões amarelos. A opção por Mariano, em princípio, provocou surpresa, porque vários jogadores foram testados na lateral direita e nunca o jogador teve uma chance no time principal. Agora começa jogando, mas pelo lado esquerdo. Mas a escalação foi defendida pelo técnico: "É um menino de muita velocidade e vamos fazer um esquema com ele pelo setor". Picerni completou explicando a razão para escalar tantos garotos: "Eles estão com vontade e se têm condições técnicas, então não interessa se são juniores ou juvenis. Estes meninos podem superar a falta de experiência com a vontade de vencer". É justamente neste ponto que o técnico não abre mão. Ele quer seu time jogando em velocidade, se movimentando e buscando os gols, como aconteceu na última vitória. "Aquele jogo encaixou. Vamos ver se a gente repete a dose lá em Niterói", comentou Picerni que foi obrigado a promover outra mudança na defesa: a entrada de Gláuber no lugar de Tiago, que cumpre suspensão por ter sido expulso. O meia Harison vai continuar exercendo a função de ala direito, com os volantes Marcos Paulo e Careca sendo responsáveis pela marcação. Em queda - Apesar de toda disposição ofensiva, o Guarani ainda tem o pior ataque da competição, com apenas 37 gols. Além deste jogo, o time enfrentará Figueirense, em casa, Paysandu, em Belém, e o Grêmio, de novo no Brinco de Ouro, em Campinas. A comissão técnica fala em vencer os quatro jogos, mas o cálculo é de que três vitórias podem livrar o Guarani do rebaixamento para a Série B em 2005. Os jogadores participaram de um rachão pela manhã e após o almoço seguiram para o Rio de Janeiro. A diretoria tenta evitar comentários sobre assuntos extra-campo, como a dispensa de nove jogadores, na semana passada. Apenas três - Viola, Carlinhos e Douglas - não aceitaram acordo para a rescisão contratual. O clube ainda enfrenta ações na Justiça do Trabalho do técnico Zetti, do fisicultor Fernando Moreno e do auxiliar técnico Dennys.