Ataque do Palmeiras afina pontaria Enquanto o Palmeiras tem se preocupado em acertar pequenos detalhes e melhorar seu desempenho na defesa, o ataque tem passado quase despercebido nos treinos realizados em Extrema, talvez porque seja este o setor onde o time não tem problemas - a equipe tem o melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas isso não quer dizer que os jogadores de frente não estejam afiando a pontaria, especialmente Vágner Love, que está a dois gols da artilharia do campeonato. "É claro que passa pela cabeça de todo o jogador ser artilheiro", admitiu o atacante. "Mas isso não me interessa tanto quanto a possibilidade de sermos campeões." Pela primeira vez na carreira como profissional, Vágner faz vai passar por um momento decisivo, onde errar é algo praticamente proibido, mas garante que não está nervoso. "É uma coisa no trabalho, mas estou tranqüilo para o jogo de sábado." Vágner diz que os jogadores mais jovens, como ele, têm recebido apoio dos atletas mais experientes. As conversas, segundo o atacante, não tem sido individuais. "A gente discute o assunto em grupo. Todo mundo junto fala", afirma. Apesar do gol marcado por Thiago Gentil no último jogo e das boas atuações de Muñoz nas últimas partidas, Jair Picerni deve manter Edmílson como companheiro de ataque de Vágner. Nesta quarta-feira, no treinamento coletivo, os dois jogadores atuaram juntos.