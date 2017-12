Ataque do Palmeiras preocupa Leão A vitória sobre os reservas do São Paulo por 2 a 1, sábado, no Pacaembu, foi importante para manter acesa a esperança por uma vaga na Libertadores. Mas teve um reflexo muito ruim e que o técnico Leão não conseguiu disfarçar: ele ficou irritado com o péssimo poder ofensivo do time do Palmeiras. Gioino, Washington e até Marcinho estão com suas posições ameaçadas para o jogo de quarta-feira, contra o Juventude, no Palestra Itália, pelo Campeonato Brasileiro. ?O Marcinho não foi bem. O Gioino e o Washington só vão jogar 90 minutos juntos se conseguirem produzir. Se não, um vai sempre sair. Vou pensar o que será melhor para o Palmeiras no futuro. Precisamos vencer e o nosso ataque tem de produzir?, disse Leão. Diante dos reservas do São Paulo, o Palmeiras teve muita dificuldade para ameaçar o gol adversário. ?Eu não sou o único que não está passando por uma má fase. Estou correndo como sempre, mas não estou conseguindo marcar como estava fazendo no início do Brasileiro. Mas pelo menos estou melhorando as minhas assistências?, defendeu-se Marcinho. Depois de chegar a ser o artilheiro do Brasileiro, Marcinho estacionou nos 17 gols. E completou no sábado sete partidas sem conseguir marcar. ?Lógico que incomoda esse tempo sem marcar, mas não posso ficar com isso na cabeça que só atrapalha?, admitiu o jogador. Um atleta que se credenciou a começar o jogo contra o Juventude é o meia Diego Souza. Ele entrou muito bem no clássico de sábado e deve ganhar uma vaga, provavelmente no lugar de Gioino ou Washington.