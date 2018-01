Ataque do São Caetano preocupa Tite A vitória do São Caetano sobre a Ponte Preta, por 1 a 0, teve efeito duplamente positivo. O time se recuperou moralmente da eliminação da Copa Sul-Americana para o Santos e manteve a oitava posição do Campeonato Brasileiro, mantendo vivas suas esperanças de disputar a Copa Libertadores em 2004. O que deixa o técnico Tite animado é que a diferença com os concorrentes diretos é pequena. Além disso, o time do ABC mantém desde o início da competição a melhor defesa com 28 gols sofridos em 34 jogos. "Nosso problema maior é mesmo a falta de gols. Os jogadores ainda estão ansiosos, mas acho que vamos acertar este detalhe com o decorrer dos jogos", diz Tite, decepcionado com a queda de aproveitamento das finalizações no último jogo. "Poderíamos ter vencido com mais folga." Os jogadores ganharam domingo de folga e se apresentam na segunda-feira pela manhã. Na quarta-feira, o São Caetano vai enfrentar o Corinthians, no Pacaembu. Um dia antes pode ganhar mais três pontos, só que no tapetão. O clube recorreu contra o Paysandu, que inscreveu três jogadores irregulares - Aldrovani, Júnior Amorim e Borges Neto. No jogo, em Belém, o São Caetano perdeu por 1 a 0, mas no tribunal tem a certeza de recuperar estes pontos porque já existe precedente. A Ponte ganhou três pontos e o Corinthians dois por causa do mesmo problema.