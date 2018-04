Ataque do Warriors acaba com o Rockets na NBA

O pivô chinês Yao Ming não conseguiu evitar a derrota do Houston Rockets para o Golden State Warriors por 113 a 94, na noite desta quinta-feira, pela temporada regular da NBA. Veja também: Celtics humilha o Knicks com vitória por 104 a 59 O armador Baron Davis, com 27 pontos, oito assistências e cinco rebotes, foi o encarregado de liderar o ataque demolidor do Warriors (8 vitórias e 7 derrotas). Foi a quinta vitória consecutiva da equipe. O Warriors mostra uma franca recuperação, após um início de temporada com seis derrotas seguidas. O armador reserva Mike James, com 19 pontos, foi o cestinha do Rockets (9 vitórias e 8 derrotas). O ala-armador Tracy McGrady e Yao Ming tiveram atuações apagadas.