Ataque é a preocupação de Estevam O técnico Estevam Soares tem uma preocupação para o jogo desta terça-feira, contra o Cruzeiro, às 16 horas, no Parque Antártica: o ataque. Há duas partidas (Corinthians e Ponte Preta), o Palmeiras não faz gols, e, caso isso se repita contra a equipe mineira, poderá atrapalhar os planos do treinador, que acredita que apenas com duas vitórias nas duas próximas partidas - domingo enfrenta o Santos - o time pode seguir firme na luta por vaga na Taça Libertadores e pelo título. Os paulistas têm 48 pontos, na quarta colocação. O adversário é o 13º, com 38. E o Palmeiras jogará com uma camisa comemorativa aos 90 anos do clube, feitos dia 26 de agosto. "De momento, a minha grande preocupação é mesmo o ataque. Há dois jogos estamos sem fazer, e não pode acontecer. Trabalhamos muito isso nos últimos dias", afirma Estevam Soares. Mas, apesar do mau desempenho do setor, Thiago Gentil e Osmar estão mantidos na equipe titular. "Exigimos para esse jogo contra o Cruzeiro mais a presença dos atacantes, mais briga pela bola, mais infiltrações. Eu achei que nosso ataque esteve muito apático nos últimos jogos", reclama Estevam. ?Gol a gente não pode cobrar, mas eu quero mais movimentação." Contra o Cruzeiro, o técnico palmeirense quer evitar surpresas. Por isso, disse a seus jogadores que não se iludam com a derrota do adversário na rodada passada - 4 a 1 para o Paraná, em Belo Horizonte - porque as dificuldades serão muito grandes. "Será difícil como todos os jogos. Eles têm o técnico (Marco Aurélio) que já trabalhou no Palmeiras e arma boas equipes. Devem vir com três zagueiros e dois volantes, o que tornará o jogo ainda mais complicado", adverte Estevam, que não se abala com o fato de o Palmeiras não vencer há três rodadas (Vitória, Corinthians e Ponte Preta). "É um campeonato longo. São 46 rodadas, difícil manter regularidade." Nen volta de suspensão e joga ao lado de Gabriel, na zaga. Mas Corrêa, com o terceiro amarelo, fica fora, assim como o zagueiro reserva Leonardo. Quem ganha mais uma chance é Diego Souza. "Espero entrar para não sair mais", diz o jogador. "Eu mudei o meu comportamento. Já não vou para os lugares que eu ia, não saio mais com más companhias. Tenho de aproveitar a minha oportunidade porque será uma semana decisiva para o Palmeiras, fundamental para continuarmos pensando na Libertadores e no título.? Apesar de Estevam Soares afirmar que ainda não pensa no clássico contra o Santos, domingo, o treinador fez um pedido aos jogadores: evitar receber amarelos desnecessários. Afinal, sete atletas estão pendurados com dois cartões: Gabriel, Marcinho, Magrão, Elson, Thiago Gentil, Alceu e Pedrinho.