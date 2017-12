Ataque é a última dúvida de Ruiz para definir o Paraguai O companheiro de Nelson Haedo Valdez no ataque é a última dúvida do técnico Aníbal Ruiz para escalar a seleção do Paraguai que enfrenta a Inglaterra, sábado, às 10 horas (de Brasília), em Frankfurt, no jogo de abertura do Grupo B da Copa do Mundo. O problema é que Roque Santa Cruz, principal arma ofensiva da equipe, não terá condições físicas para sair jogando. "Roque melhora a passos largos, e nesse ritmo certamente será titular contra a Suécia", disse o médico da seleção, Osvaldo Pangrazio, sobre a partida do dia 15, em Berlim. O atacante do Bayern de Munique se recupera uma tendinite no joelho direito, o mesmo que sofreu duas cirurgias nos últimos 18 meses. O restante do time está definido, com Villar no gol; Caniza, Cáceres, Gamarra e Toledo na defesa; Bonet, Acuña, Paredes e Riveros no meio-de-campo. As opções para o ataque são Cuevas, Cabañas e o recém-convocado López, que substituiu o veterano Cardozo, contundido. "Não quero apressar nada, Roque só joga se tiver condições, não podemos colocá-lo em risco", afirmou Ruiz, satisfeito por podem contar com Caniza, Cáceres e Paredes, todos recuperados de pequenas lesões nos joelhos.