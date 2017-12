Ataque é dúvida do União Barbarense Líder do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, o União Barbarense tem apenas um preocupação: definir o substituto de seu principal artilheiro, o atacante Frontini. Domingo, o clube paulista enfrenta o Gama, às 17 horas, em Brasília (DF), pela quarta rodada, e pode até antecipar seu acesso para a Série B em 2005. O técnico Sérgio Farias ainda não definiu quem entra na vaga de Frontini, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele tem dez gols e lidera a artilharia da competição. Sem a referência no ataque, Farias quebra a cabeça. Para a vaga de Frontini, dois jogadores lutam pela posição: Brener e Zaltron. Os dois têm características diferentes. O primeiro é mais rápido e o segundo tem características mais parecidas com a Frontini, ficando como referência dentro da área. No lugar de Adriano Iversen, que também está suspenso, Sérgio Farias deve colocar Fábio Duarte. A situação do time no quadrangular final é muito boa: soma nove pontos, contra seis do Gama e três do Americano. O Limoeiro ainda não somou ponto nesta fase. O União Barbarense pode até conquistar o tão sonhado acesso no domingo. Para isso basta vencer. Se empatar e o Limoeiro vencer o Americano, o time também conquista a classificação para a segunda divisão. Mais dúvidas - No Gama, após o coletivo da tarde, o técnico Reinaldo Gueldini não definiu seu ataque. Cristian, contundido, ainda é dúvida. Caso ele não tenha condições de jogo, Bispo formará o ataque com Maia. Suspenso - No Limoeiro, zagueiro Eduardo está fora dos próximos dois jogos, contra o Americano, neste domingo e contra o União Barbarense, dia 28, devido a punição do STJD, em três jogos. O seu substituto, George, sentiu uma fisgada no coletivo de quarta-feira e pa ssou a ser dúvida do técnico Oliveira Canindé. Mistério - No Americano, o técnico Válter Ferreira resolveu fazer suspense para definir o time, mas garante ter uma certeza: "Se quisermos subir para a Série B precisamos vencer lá no Ceará."