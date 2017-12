Ataque é eficiência mais uma vez e Udinese bate Crotina por 3 a 0

O ataque da Udinese mostrou nesta semana um poder arrasador em seus adversários. Na última quinta-feira, aplicou o anormal placar de 8 a 3 no Perugia para avançar às oitavas de final da Copa da Itália. Nesta segunda, no encerramento da 15.ª rodada do Campeonato Italiano, "diminuiu o ritmo" e ganhou de 3 a 0 do Crotone, mesmo jogando como visitante.

+ Após sequência de lesões, Giuseppe Rossi assina para reforçar o Genoa

Se na goleada sobre o Perugia o destaque foi o atacante argentino Maxi López, autor de quatro gols, nesta segunda-feira quem brilhou foi o meia checo Jakub Jankto, que fez os dois primeiros da Udinese - aos 40 minutos do primeiro tempo e aos oito da segunda etapa. Pouco tempo depois, aos 21, Kevin Lasagna marcou o terceiro para o time de Údine.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A vitória fora de casa afastou a Udinese da zona de rebaixamento do Campeonato Italiano. Agora com 15 pontos, subiu para a 14.ª colocação na tabela de classificação. Tem cinco pontos a mais que o SPAL, que abre a degola em 18.º lugar. O Crotone corre perigo com 12 pontos, na 16.ª posição.

No outro jogo desta segunda-feira, outro visitante se deu bem. Em Verona, no estádio Marcantonio Bentegodi, o Genoa derrotou o Verona por 1 a 0 - gol do centroavante macedônio Goran Pandev, aos 45 minutos do primeiro tempo.

Também na parte de baixo da tabela de classificação, o Genoa chegou aos 13 pontos e está agora na 15.ª colocação. O Verona está pior, dentro da degola, em 19.º e penúltimo lugar com nove pontos.