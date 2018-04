Ataque funciona novamente e Atlético-MG vence Guarani

DIVINÓPOLIS - Mesmo sem Diego Tardelli, suspenso, o ataque do Atlético-MG voltou a funcionar neste domingo. Marcando quatro gols pelo terceiro jogo seguido, o time atleticano venceu o Guarani em Divinópolis, por 4 a 2, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, e manteve os 100% de aproveitamento no estadual, seguindo também na liderança da competição, com folga de três pontos sobre o Cruzeiro, o segundo colocado.

Depois de vencer os dois primeiros jogos e liderar o Mineiro, o Guarani perdeu a segunda partida seguida em casa e pode deixar o G-4 até o final da rodada, que será completada com América x Funorte, ainda neste domingo, e Democrata x Villa Nova.

Se nos três primeiros jogos do Mineiro o Atlético-MG saiu perdendo e teve que buscar a virada, desta vez o time entrou mais atento e marcou quatro vezes só no primeiro tempo. Ricardinho, de pênalti, abriu o placar. O meia também marcou o segundo gol, após boa jogada de Neto Berola.

Magno Alves arriscou de fora da área aos 37 minutos e fez o terceiro. Serginho fez lançamento longo para Neto Berola, que bateu por cima do goleiro para marcar o quarto, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, só o Guarani marcou. Luiz Fernando e Juninho descontaram. O jogo estava tão fácil que, no segundo tempo, até Diego Souza e Mancini entraram.