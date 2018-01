Ataque preocupa o Santo André O Santo André perdeu seus dois jogos na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Pior do que isso, o time paulista ainda não marcou nenhum gol. E para sair da lanterna do Grupo A, o time do ABC precisa começar a balançar as redes, sendo esta a principal preocupação do técnico Sérgio Soares. Para o jogo de sábado contra o Avaí, em Florianópolis (SC), que é decisivo para o time, o treinador deve promover o retorno do atacante Sandro Gaúcho, artilheiro do time, com, sete gols, que atuaria ao lado do Rodrigão, que marcou três gols. Na derrota para o Santa Cruz, por 3 a 1, Gaúcho ficou no banco de reservas, dando sua vaga para Makanaki. "Ainda não sei quem vai atuar", despista o treinador. O certo é que, mesmo jogando fora de casa, o Santo André vai em busca dos três pontos. A opinião é unânime dentro do elenco: com uma vitória em Santa Catarina o time volta a brigar por uma das duas vagas, porque depois fará duas partidas dentro de casa, diante do próprio Avaí e do Santa Cruz.