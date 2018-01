Ataque preocupa Paulista na reta final Precisando vencer a Anapolina para continuar na briga pela classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico do Paulista, Zetti, tem problemas para escalar o seu ataque. Davi, com dores no joelho, é dúvida, e Izaías, artilheiro do time na competição, com dez gols, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Luís Gustavo entra em seu lugar. Após a derrota para o Botafogo, por 2 a 1, o Paulista se manteve com 29 pontos, em 11º lugar. Além do jogo em casa vai encerrar sua campanha na primeira fase contra o União São João, em Araras. Para empurrar o time rumo à segunda fase, a diretoria resolveu fazer uma promoção no preço dos ingressos. Para assistir ao jogo contra os goianos o torcedor pagará apenas R$ 4,00. A intenção é ter o estádio Jaime Cintra cheio para conquistar a vitória. O Paulista pode, em breve, anunciar uma nova parceria. Dick Law, que intermediava o acordo entre Corinthians e Hicks Muse Taste & Furst, está negociando com um grupo de empresários. Há expectativa de que um acordo seja fechado até o final do ano.