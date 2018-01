Ataque melhora e empurra arrancada do Santos no Brasileirão

O ataque santista melhorou desde a chegada do técnico Dorival Junior. Nos cinco jogos sob o seu comando no Campeonato Brasileiro, foram marcados dez gols, ou seja, uma média de dois por partida. O quarteto formado por Lucas Lima, Gabriel, Ricardo Oliveira e Geuvânio foi responsável por oito desses dez gols.

São eles os responsáveis pela arrancada do Santos, que abriu cinco pontos para a zona de rebaixamento. Depois da vitória sobre o Coritiba, o Santos completou 20 pontos e o primeiro time rebaixado hoje é o Goiás, com 15. "Jogadores de qualidade têm de atuar próximos. Nosso time está mais compacto", disse o treinador, apontando a mudança tática feita na equipe.

Os jogadores reconhecem que as mudanças estão dando certo. Em cinco jogos, o Santos venceu três, empatou um e perdeu outro. "O Dorival tem corrigido o posicionamento tático e isso tem melhorado o time. Esperamos ficar assim até o fim do campeonato", afirmou o zagueiro David Braz em entrevista na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

Para o jogo desta quarta-feira, contra o Vasco, a diretoria mantém a promoção de ingressos. Torcedores com a camisa do Santos e acompanhantes dos sócios pagam meia entrada. O ingresso mais barato custa R$ 20. "Sempre falei que a Vila lotada nos ajuda a conseguir nossos objetivos. Nosso adversário sente e nós nos sentimos bem", disse David Braz.