Ataque santista preocupa Leão Depois da derrota inesperada no sábado para o Grêmio, o técnico Emerson Leão começa nesta segunda-feira a preparar o time para o jogo de quarta-feira contra o Atlético-MG. Esta partida na Vila Belmiro ganha uma importância maior para que o time se mantenha entre os primeiros colocados, já que os dois compromissos seguintes serão fora, contra Paraná e Figueirense. E o treinador poderá observar de perto os três novos contratados, o lateral-direito Neném e os desconhecidos atacantes Val Baiano e Marcelo. Mesmo com a derrota, o Santos manteve a segunda colocação e viu o Cruzeiro subir apenas um ponto, enquanto o também derrotado São Paulo estancou nos 42 pontos, dois a menos que os santistas. A única dúvida é Robinho, que não atuou sábado por causa de uma complicação intestinal. Antes desse problema, ele corria o risco de ir para o banco, já que não está numa boa fase. Mas Nenê, a alternativa usada por Leão contra o Grêmio não foi bem e o ataque volta a ser preocupação do treinador.