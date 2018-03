Até 5ª feira, Tite não fala do São Paulo O técnico Tite não quer nem falar no São Paulo até quinta-feira, quando o Grêmio decide a vaga nas quartas-de-final da Copa Libertadores com o Olímpia. Pelo menos é o que ele demonstrou diante dos repórteres que acompanharam o treino desta segunda-feira no estádio Olímpico. "Não recebi proposta oficial de ninguém e meu pensamento está voltado somente para o Olímpia", disse, informando que era tudo o que falaria sobre o interesse do tricolor paulista. A postura de Tite pode estar voltada para o consumo externo. Fiel ao estilo de "focar" suas atenções no objetivo imediato, o técnico pode estar despistando. Ele já teria sido aconselhado por amigos a aproveitar a chance para mudar de clube, deixando para trás o desgaste a que se submeteu no Olímpico nos últimos meses, quando o time não conseguiu bons resultados, e partindo para um grande desafio. Além disso, circulou em Porto Alegre a informação de que o São Paulo não tem pressa e só vai anunciar seu novo técnico na sexta-feira. Um dia depois do jogo do Grêmio com o Olímpia. Ao mesmo tempo, o tricolor gaúcho estaria interessado em ter de volta Valdir Espinosa, o técnico que dirigiu o clube na conquista da sua primeira Libertadores e do título mundial, em 1983. MURICY - Incluído pelo presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, numa lista de 14 opções que o clube tem para escolher, Muricy Ramalho, do Internacional, usou um discurso semelhante ao de Tite. "Não recebi nada, não posso falar nada", disse, referindo-se a um suposto convite do São Paulo. Muricy está numa situação mais confortável que a do técnico gremista. Por ter levado um time desacreditado à liderança do campeonato brasileiro, é um dos ídolos da torcida. E tem o sonho de mostrar ao Brasil que a posição atual não é obra do acaso e será mantida e consolidada com o entrosamento e a maturidade que o time está adquirindo sob sua orientação.