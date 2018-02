Até a eleição, Mustafá investe pouco O presidente Mustafá Contursi garante que não está mais interessado em continuar comandando o Palmeiras a partir de 2005. Muitos duvidam, mas o dirigente jura que não concorrerá às eleições de 9 de janeiro. E, para não deixar o time paralisado, ele está investindo em jovens e baratos jogadores. Até para não comprometer a próxima administração. O lateral-direito Bruno, que tem 21 anos e estava no Marília, foi o primeiro a chegar. Ele foi contratado por empréstimo de um ano, a pedido do técnico Estevam Soares. Estevam soube que o clube está tendo grande dificuldade para continuar com Nen. A diretoria do Gama insiste em pedir R$ 2 milhões pelo jogador e, por esse preço, Mustafá avisa que vai procurar outro atleta. O treinador do Palmeiras não demorou em apontar o zagueiro João Leonardo, de apenas 19 anos. Já o recomendou a Mustafá, que autorizou o início das negociações com o Guarani. O meia Cristian, do Paraná, também interessa, mas o São Paulo tem a prioridade do negócio. A boa novidade para Estevam é que o atacante Muñoz, recuperado da operação no joelho esquerdo, começará a treinar com o restante do grupo no dia 7 de janeiro, na volta das férias.