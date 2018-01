Até cervejaria torce contra o Bayern A cervejaria alemã Bitburger decidiu dar sua contribuição para equilibrar o campeonato local, ao oferecer 10 mil litros de chope grátis para os torcedores do time que encerrar a série de vitórias do Bayern ? por enquanto, 15 jogos, seis deles na atual temporada. Líder, o Bayern visita neste sábado o Hamburgo, segundo colocado. Os outros jogos deste sábado são: Arminia Bielefeld x Borussia Moenchengladbach; Mainz x Borussia Dortmund; Duisburg x Nuremberg; Schalke x Hannover; Wolfsburg x Eintracht Frankfurt; e Werder Bremen x Bayer Leverkusen. No domingo, Colônia x Hertha Berlim e Stuttgart x Kaiserslautern encerram a rodada.